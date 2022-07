Organização Pan-Americana de Saúde alerta para o risco de novas ondas de covid - Reprodução

Publicado 29/07/2022 17:14

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nesta sexta-feira (29), mais 2.603 novos casos e oito mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. No total, desde o início da pandemia, em março de 2020, foram contabilizados 2.445.094 casos e 74.766 óbitos. A taxa de ocupação nas enfermarias está em 43%. Já a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 57%.

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 3,06%. O registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido no mesmo período.

Prefeitura autoriza 4ª dose para todos com mais de 18 anos

A Prefeitura do Rio anunciou, na quinta-feira (28), a liberação da 4ª dose da vacina contra Covid-19 para todos os adultos com mais de 18 anos . O segundo reforço é indicado para quem já tomou a primeira dose extra a mais de quatro meses e para todos que não estão com sintomas gripais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), até o momento, 1.451.501 pessoas já receberam a 2ª dose de reforço da vacina contra covid-19. O número representa pouco menos de um quarto da população carioca, o que deve aumentar consideravelmente com a ampliação da faixa etária.

A aplicação da dose de reforço pode ser feita em todas as clínicas da família e centros municipais de saúde, além das policlínicas Lincoln de Freitas Filho, em Santa Cruz, e José Paranhos Fontenelle, em Olaria.

Na Zona Oeste, também é possível se vacinar na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. Já na Região Central, o Museu da República e o Teatro Municipal aplicam as doses. Por último, na Zona Norte, o Tijuca Tênis Clube e o Shopping do Méier contam com pontos de vacinação.

A campanha de imunização com a primeira dose segue aberta para crianças de 3 anos ou mais e também para a primeira dose de reforço de adolescentes com 12 anos ou mais. "As unidades seguem aplicando a 1ª dose da vacina em todas as pessoas com 3 anos ou mais, e a 2ª dose, considerando o fabricante e intervalo a partir da 1ª aplicação", explica a SMS em comunicado.

No caso do imunizante da Jhanssen, a terceira dose para quem tem entre 18 e 29 anos está liberada e a quarta para quem tem mais de 30 anos. Assim como nas demais vacinas, o intervalo para a imunização com a nova dose é de quatro meses.