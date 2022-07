No primeiro momento, outros banhistas imobilizaram o ferimento até a chegada do Corpo de Bombeiros - Rede Social

Publicado 29/07/2022 15:56

Rio- Um banhista teve o ombro perfurado por uma madeira de um guarda-sol que quebrou e voou, na Praia do Forte, em Cabo Frio, devido aos fortes ventos que ocorreram nesta sexta-feira (29).

Nas redes sociais, testemunhas explicam que a base de sustentação do guarda-sol se rompeu e foi arrancada da areia pela ventania, e em seguida atingiu o rapaz. No primeiro momento, um outro banhista imobilizou o ferimento até a chegada do Corpo de Bombeiros. O caso aconteceu por volta de 13h.

A vítima, ainda não identificada, teve ferimentos moderados e após receber os primeiros socorros foi encaminhada para o Hospital Central de Emergências (HCE), no Centro de Cabo Frio.

Os fortes ventos estão atingindo diversos pontos do estado do Rio nesta sexta-feira. Na capital, o Centro de Operações determinou Os fortes ventos estão atingindo diversos pontos do estado do Rio nesta sexta-feira. Na capital, o Centro de Operações determinou estágio de mobilização a partir das 12h40 devido aos registros de ventos fortes pela manhã em diversos pontos, com tendência de intensificação.