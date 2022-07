Inauguração foi orquestrada por Padre Omar, em homenagem aos 176 anos da Princesa Isabel - Divulgação

Publicado 29/07/2022 15:45

Rio – O Santuário Cristo Redentor realizou, na manhã desta sexta-feira (29), o lançamento da Pedra Fundamental, o primeiro bloco de pedra de uma edificação no novo espaço cultural do Centro de Visitantes Paineiras. A inauguração contou com uma missa presidida pelo reitor do santuário, Padre Omar, durante a Santa missa em homenagem aos 176 anos da Princesa Isabel.

Instalado no 4º andar do Centro de Visitantes Paineiras, os mais de 90 anos de história de um dos maiores patrimônios culturais do mundo e símbolo do Brasil estarão expostos em detalhes no Museu Cristo Redentor, previsto para ser inaugurado em 2024. Nele também estará retratado o patrimônio histórico digital, construído desde o ano passado, a partir do Acervo Digital Colaborativo, que conta com documentos e imagens compartilhados por centenas de pessoas através da internet.

"Essa celebração será um marco na história do Santuário Cristo Redentor! O Museu Cristo Redentor é um legado da Festa dos 90 anos do Monumento e é a primeira ação da caminhada rumo ao Centenário. Neste dia histórico em que celebramos o aniversário daquela que foi a precursora da história do grande símbolo religioso do Brasil, abençoamos o início dessa obra grandiosa para a cultura e a fé do nosso país", disse Padre Omar.

A organização de todo o acervo do museu será realizada pelo Núcleo de Acervo e Memória do Santuário Cristo Redentor. Assim como em 1931, quando diversas pessoas e instituições de todo o país se uniram para a construção do Monumento ao Cristo Redentor, agora o Museu Cristo Redentor também terá parceiros como a Mude, responsabilizada por elaborar o projeto, e a Yapoli, responsável pela gestão do sistema de armazenamento do Acervo Digital Colaborativo.