Comlurb reforça campanha de adesão à coleta seletiva com moradores do Leblon - Foto: Divulgação/ Comlurb

Comlurb reforça campanha de adesão à coleta seletiva com moradores do Leblon Foto: Divulgação/ Comlurb

Publicado 29/07/2022 15:38

Rio- A Comlurb promove, neste sábado (30), das 8h às 13h, uma campanha de incentivo à coleta seletiva na Praça Antero de Quental, no Leblon, Zona Sul do Rio. Durante a ação, são distribuídos panfletos informativos e técnicos da área tiram dúvidas e orientam a população.

A campanha conta com a participação de do grupo Chegando de Surpresa, garis que usam a música e a dança em campanhas de conscientização, e de Renato Sorriso.

A atividade vem sendo realizada aos sábados, desde março e tem como objetivo aumentar a participação da população na separação em casa dos materiais potencialmente recicláveis, além de reforçar os roteiros da Coleta Seletiva. A ação de incentivo ocorre em todas as áreas da Cidade, Zonas Sul, Norte, Centro e Oeste, em pontos de maior visibilidade.

O serviço de Coleta Seletiva da Comlurb atende a 122 bairros do Rio. Todo o material coletado é entregue para as 28 cooperativas de catadores, que fazem a separação e comercialização dos produtos. O lixo reciclável garante assim trabalho e renda para os cooperativados e suas famílias. Atualmente, o recolhimento porta a porta é feito uma vez por semana, em dias alternados ao da coleta domiciliar. A população pode se informar sobre o dia e horário da coleta em cada rua no site www.rio.rj.gov.br/comlurb/coletaseletiva