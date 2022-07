Danilo Viana Gomes, foragido da Justiça de Minas Gerais, foi preso na praia de Copacabana - Divulgação

Publicado 29/07/2022 16:13

Rio - A Divisão de Busca e Recaptura (RECAP) da Polícia Penal do Rio prendeu, na manhã desta sexta-feira (29), Danilo Viana Gomes, 26 anos, foragido da Justiça de Minas Gerais, na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Segundo as investigações, o criminoso saiu do Presídio de Monte Claros, no Estado de Minas Gerais, em maio deste ano, aproveitando-se do benefício da Visita Periódica à Família (VPF), mas não retornou.



Ele fugiu para o Rio e passou a morar em uma comunidade de Copacabana. Já devidamente instalado, Danilo conseguiu um emprego em uma barraca no Posto 5. Ele estava trabalhando no momento da sua prisão. O foragido foi localizado após uma denúncia anônima no Disque-Denúncia.

Danilo havia sido condenado a 13 anos de prisão em 2019, pela prática de crimes de roubo. Ele cumpriu dois anos e 10 meses da pena antes de fugir do Sistema Penitenciário mineiro. Por causa da evasão, o juiz Richardson Xavier Brant, da Vara de Execuções Penais e de Inquéritos Policiais de Montes Claros, expediu um mandado de recaptura, com a determinação de regressão ao regime fechado.

O preso foi encaminhado à 32ª DP (Taquara), onde foi feito o registro de ocorrência. Ele já está à disposição novamente da Justiça.