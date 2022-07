RJ - Quarta dose para pessoas com 18 anos ou mais. Palácio do Catete, zona sul do Rio de Janeiro. Nesta sexta (29). - Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Publicado 29/07/2022 17:46 | Atualizado 29/07/2022 19:06

Rio - O segundo dia de vacinação da 4ª dose para quem tem mais de 18 anos foi de longas filas e queixas de falta de doses em polo montado no Museu da República, no Catete, no início da tarde desta sexta-feira (29). Quem foi ao posto disse que não havia vacinas da Pfizer e Coronavac.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a falta dos imunizantes provocou um aumento na fila. A situação foi identificada e logo corrigida, fazendo com que o atendimento, inclusive com todas as doses, retomasse à normalidade no meio da tarde no Palácio do Catete.

Apesar da demora, a estudante de odontologia Fernanda Gonçalves, de 21 anos, comemorou ao sair do ponto de vacinação e fez um apelo a todos que ainda não estão com sua vacinação em dia. "É imprescindível que as pessoas se vacinem para reduzir o contágio e tornar os sintomas mais leves caso você se contamine, então é importante que todos venham", disse.

Até o momento, a 4ª dose da vacina contra a covid-19 já foi aplicada em 1.467.356 pessoas, o que representa 28,4% do total de adultos a partir de 18 anos no Rio. Segundo o Painel Rio Covid-19, 3.857.738 cariocas tomaram a terceira dose, então são consideradas aptas a tomar a quarta dose, desde que essa aplicação tenha sido feita há mais de quatro meses.

Com a maior procura, a expectativa é que esse número registre um salto na próxima semana.

Na capital, a aplicação da dose de reforço pode ser feita em todas as clínicas da família e centros municipais de saúde, além das policlínicas Lincoln de Freitas Filho, em Santa Cruz, e José Paranhos Fontenelle, em Olaria. Confira os horários para atendimento neste sábado no site da Prefeitura do Rio

Na Zona Oeste, também é possível se vacinar na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. Já na Região Central, o Museu da República e o Teatro Municipal aplicam as doses. Por último, na Zona Norte, o Tijuca Tênis Clube e o Shopping do Méier contam com pontos de vacinação.



A campanha de imunização com a primeira dose segue aberta para crianças de 3 anos ou mais e também para a primeira dose de reforço de adolescentes com 12 anos ou mais. "As unidades seguem aplicando a 1ª dose da vacina em todas as pessoas com 3 anos ou mais, e a 2ª dose, considerando o fabricante e intervalo a partir da 1ª aplicação", explica a SMS em comunicado.

No caso do imunizante da Jhanssen, a terceira dose para quem tem entre 18 e 29 anos está liberada e a quarta para quem tem mais de 30 anos. Assim como nas demais vacinas, o intervalo para a imunização com a nova dose é de quatro meses.



Imunossuprimidos e puérperas



Pessoas imunocomprometidas com 12 anos ou mais devem tomar uma 3ª dose (dose adicional) oito semanas após a 2ª dose. A segunda dose de reforço, 4ª dose, contudo, só deve ser aplicada após um intervalo de 4 meses após a dose adicional. No caso das gestantes, a vacina indicada para reforço é a Pfizer "Caso este imunizante não esteja disponível, poderá ser utilizada a vacina CoronaVac", explica a SMS.