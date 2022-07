Flávio e Letícia haviam se separado há cerca de dois meses - Reprodução / Redes sociais

Publicado 29/07/2022 17:40 | Atualizado 29/07/2022 19:19

Rio - Policiais da 81ª DP (Itaipu) prenderam, na tarde desta sexta-feira (29), Flávio Fonseca, 36 anos, apontado como assassino da ex-companheira, morta a facadas em Piratininga, Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

O suspeito, que estava em casa na hora da prisão, tinha se separado de Letícia Dias há cerca de dois meses após um relacionamento de seis anos - Letícia deixa três filhos, sendo dois deles frutos do relacionamento com Flávio. De acordo com testemunhas, Flávio não aceitava o fim da relação. A vítima foi assassinada dentro de uma associação de moradores na última terça-feira (26) . Desde então, o suspeito era procurado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).