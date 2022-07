Previsão é de chuva moderada devido à aproximação de uma frente fria do estado do Rio - Divulgação

Previsão é de chuva moderada devido à aproximação de uma frente fria do estado do RioDivulgação

Publicado 29/07/2022 19:37

Rio - Por conta da forte chuva, a estrada da Grajaú Jacarepaguá registrou um acidente, nesta sexta-feira (29), no km 5, próximos ao antigo Cabana. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego do RJ (CET-Rio), o utilitário permanece no local.

Em nota, o Centro de Operações do Rio (COR) reforçou o pedido para que motoristas redobrem a atenção na estrada, pois é uma via com muitas curvas sinuosas e íngremes.

Para as próximas três horas, a previsão é de chuva moderada devido à aproximação de uma frente fria do estado do Rio de Janeiro. Os ventos estarão moderados a fortes, podendo chegar até 76 km/h. As temperaturas seguem estáveis, com máxima de 34°C.Entre 11h e 12h, houve registro de rajada de vento forte na estação Forte de Copacabana (68,8 km/h) e no Aeroporto Santos Dumont (57,4 km/h).

Serviço de trens é afetado pelo mau tempo

A chegada de uma frente fria no Rio de Janeiro provocou alguns transtornos na Região Metropolitana por volta das 16h50. A Supervia suspendeu a circulação de trens no trecho Gramacho/Saracuruna e nas extensões Vila Inhomirim e Guapimirimpor conta de fortes chuvas pela cidade que teriam provocado a queda de uma árvore entre as estações Campos Elíseos e Jardim Primavera.





Rio - Por conta da forte chuva, a estrada da Grajaú Jacarepaguá registrou um acidente, nesta sexta-feira (29), no km 5, próximos ao antigo Cabana. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego do RJ (CET-Rio), o utilitário permanece no local.

Em nota, o Centro de Operações do Rio (COR) reforçou o pedido para que motoristas redobrem a atenção na estrada, pois é uma via com muitas curvas sinuosas e íngremes.

Para as próximas três horas, a previsão é de chuva moderada devido à aproximação de uma frente fria do estado do Rio de Janeiro. Os ventos estarão moderados a fortes, podendo chegar até 76 km/h. As temperaturas seguem estáveis, com máxima de 34 °C. Entre 11h e 12h, houve registro de rajada de vento forte na estação Forte de Copacabana (68,8 km/h) e no Aeroporto Santos Dumont (57,4 km/h).

Serviço de trens é afetado pelo mau tempo

A chegada de uma frente fria no Rio de Janeiro provocou alguns transtornos na Região Metropolitana por volta das 16h50. A Supervia suspendeu a circulação de trens no trecho Gramacho/Saracuruna e nas extensões Vila Inhomirim e Guapimirim por conta de fortes chuvas pela cidade que teriam provocado a queda de uma árvore entre as estações Campos Elíseos e Jardim Primavera.