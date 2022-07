Ação resultou na apreensão de três fuzis calibre 556, três pistolas equipadas com kit rajada, 21.380 pinos de cocaína e diversos carregadores de armas de fogo - Divulgação

Ação resultou na apreensão de três fuzis calibre 556, três pistolas equipadas com kit rajada, 21.380 pinos de cocaína e diversos carregadores de armas de fogoDivulgação

Publicado 29/07/2022 21:12

Rio – Agentes da Polícia Federal prenderam, na tarde desta sexta-feira (29), em conjunto com policiais militares do 32º BPM (Macaé), um homem, de 25 anos, com grande quantidade de armas e drogas em Macaé, na Região dos Lagos.



De acordo com a PF, foram apreendidas com o criminoso, que não teve sua identidade revelada, três fuzis calibre 556, três pistolas equipadas com kit rajada, 21.380 pinos de cocaína e diversos carregadores de armas de fogo. As armas, munições e drogas estavam enterradas em tonéis, em um local no interior da comunidade Malvinas, em Macaé.



O preso e o material apreendido, foram encaminhamos à Delegacia de Polícia Federal em Macaé, para a formalização dos procedimentos.