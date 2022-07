Esta fase contemplaria a volta dos trens expressos no horário de menor movimento - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 30/07/2022 17:38 | Atualizado 30/07/2022 17:49

Rio - A SuperVia vai adiar a terceira fase da retomada dos trens expressos no ramal Santa Cruz, prevista para a próxima segunda-feira, 1º. Segundo a concessionária, essa fase contemplaria a volta dos trens expressos no horário de menor movimento. Atualmente, as viagens já acontecem nos horários de pico, em dias úteis.



O adiamento acontecerá para que a SuperVia consiga mais tempo para concluir as obras necessárias na linha férrea, fundamentais para a retomada do serviço expresso durante todo o horário comercial.



A decisão foi tomada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Transportes, e informada à Agetransp - agência que regula o serviço público de transporte ferroviário de passageiros - para que o processo de restauração da linha seja supervisionado.

A SuperVia vem monitorando as mudanças realizadas durante as fases 1 e 2. A transição da fase dois para a fase três, que busca a conclusão da implementação das viagens expressas no ramal Santa Cruz, será alinhada com a Setrans e a Agetransp, levando em consideração a opinião e relatos dos passageiros sobre a qualidade da operação e do serviço que está sendo realizado.

Retorno dos expressos



No dia 11, a SuperVia voltou a oferecer o serviço de trem expresso no ramal Santa Cruz em dias úteis, com três trens no horário de pico da manhã, partindo de Santa Cruz para a Central do Brasil, entre 4h10 e 4h50.



Já no dia 25, houve a implantação da segunda fase, com trens expressos operando durante todo o período dos horários de pico da manhã (das 4h às 8h) e da tarde (das 17h às 20h), e nos dois sentidos do ramal (de Santa Cruz para a Central e da Central para Santa Cruz).



A terceira fase vai contemplar o retorno dos expressos durante todo o período da operação, nos dias úteis.



A SuperVia orienta que os passageiros programem suas viagens consultando a ferramenta "Planeje Sua Viagem" no site e no aplicativo da concessionária ou, em caso de dúvidas, podem contatar a Central de Atendimento pelo número 0800 726 9494.