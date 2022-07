Policiais estiveram no local e controlaram a situação - Divulgação

Policiais estiveram no local e controlaram a situaçãoDivulgação

Publicado 30/07/2022 18:57 | Atualizado 30/07/2022 19:31

Rio - Clientes que passeavam no Barra Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no fim da tarde deste sábado (30), passaram por momento de correria e confusão. Um vazamento de gás em um restaurante na praça de alimentação provocou pânico e assustou muita gente. Em um vídeo postado nas redes, muitas pessoas aparecem correndo para o interior de lojas para se proteger, enquanto outros saem correndo.

Um suposto vazamento de gás de um restaurante no interior do Barra Shopping gerou pânico em clientes. Houve correria e gritaria no interior do estabelecimento.#ODia



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/dDqgTbKhQU — Jornal O Dia (@jornalodia) July 30, 2022

As explosões ocorreram dentro do restaurante Oliva, mas as causas não foram identificadas. Até o início da noite não havia registro de vítimas.