Durante chamado de violência doméstica, PMs acharam arsenal bélico na casa de Altair Gomes de SouzaDivulgação

Publicado 31/07/2022 11:58 | Atualizado 31/07/2022 12:00

Rio - Policiais militares do 40º BPM (Campo Grande) foram chamados para atender, na noite de sábado (30), uma denúncia de violência doméstica em Santíssimo, Zona Oeste do Rio. Lá chegando, a vítima informou aos agentes que o acusado Altair Gomes de Souza, de 66 anos, possuía um arsenal bélico em casa, além de ligações com a milícia que opera na região. Os PMs acharam armas e fardamento militar. O suspeito foi encaminhado à 35ª DP (Campo Grande).

Durante chamado de violência doméstica, PMs acharam arsenal bélico na casa de Altair Gomes de Souza Divulgação Segundo a vítima, Altair usava de seu armamento para ameaçar a mulher e outros familiares. Os policiais foram autorizados a fazer uma revista na residência, onde encontraram armas, como uma pistola, uma espingarda e uma carabina, munições dos mais diferentes calibres e roupas similares as usadas pela PMERJ e pelo Exército, além de duas toucas ninjas.

As armas e as munições foram apreendidas e o acusado irá responder em liberdade por ameaça e posse ilegal de arma de fogo.