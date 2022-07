Parque dos Patins - Fábio Costa / Agência O Dia

Publicado 31/07/2022 16:15 | Atualizado 31/07/2022 16:18

Rio - Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa, Zona Sul do Rio, será totalmente interditada no sentido Túnel Rebouças, na altura do Parque dos Patins, a partir das 22h deste domingo (31). O bloqueio será para uma obra da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

A Avenida Borges de Medeiros é uma importante via da cidade e um dos principais acessos ao Túnel Rebouças e ao Túnel Acústico Rafael Mascarenhas, com um volume diário médio de 55 mil veículos, quando considerado os dois sentidos de circulação.

Como alternativa, os motoristas podem usar a avenida Epitácio Pessoa. Além disso, foram abertos alguns acessos no Parque dos Patins para viabilizar uma rota de desvio durante a obra, que deve durar três meses.