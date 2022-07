Cabos furtados estavam escondidos em carrinho de bebê - Divulgação

Publicado 31/07/2022 16:14 | Atualizado 31/07/2022 16:26

Rio - Um homem foi preso em flagrante por furto de cabos elétricos, na manhã deste domingo, 31, em Vila Kosmos, na Zona Norte do Rio. Como uma maneira de não levantar suspeitas, ss cabos estavam escondidos em um carrinho de bebê amarrados e cobertos por um pano.

Segundo a Polícia Militar, durante um patrulhamento na Rua Angai, uma equipe do 41° BPM (Irajá) percebeu uma atitude suspeita do homem e decidiram fazer uma abordagem. Durante a revista, os policiais encontraram escondidos vários cabos elétricos. O carrinho de bebê era usado para disfarçar e encobrir os furtos.



Ainda foram apreendidos com o homem uma faca, um alicate e um arco de serra. Ele e todo o material apreendido foram encaminhados para 27ª DP (Vila da Penha).

Homem preso em flagrante também estava com um arco de serra, uma faca e um alicate Divulgação