Publicado 31/07/2022 17:29

Rio - O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro conquistou 24 medalhas no World Police & Fire Games 2022 (WPFG), o segundo maior evento desportivo do mundo que começou no dia 22, em Rotterdam, na Holanda. Das vinte e quatro medalhas, onze são de ouro. No ranking geral, o Brasil ficou em 4º lugar com 295 medalhas.

Na manhã deste domingo, 31, último dia de competição, o major Miguel Morone foi campeão na meia maratona, conquistando o título de melhor bombeiro corredor do mundo.

A competição, considerada uma das maiores do mundo, ficando atrás somente dos Jogos Olímpicos, é voltada para todos os atletas das forças de segurança e Defesa Civil. Este ano, contou com mais de 10 mil competidores de 70 países, sendo dez atletas do CBMERJ.



“Os atletas do CBMERJ trazem para o Estado do Rio não só medalhas, mas orgulho e inspiração para nossa tropa em suas bagagens. Eles são extremamente qualificados e já demonstram isso no dia a dia da corporação, no exercício de suas funções. A equipe é de alto nível e tem um excelente preparo técnico e físico, sempre prontos para prestar o melhor serviço de atendimento à população fluminense”, disse o secretário Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.

A corporação participou das modalidades de ciclismo, de remo, de natação, de atletismo, da meia maratona e do Ultimate Firefighter. Em linhas gerais, todas as modalidades disputadas exigem ótimas capacidades físicas. O condicionamento aeróbico, por exemplo, permite ao bombeiro maior autonomia de trabalho no combate a incêndios, assim como a resistência muscular permite o trabalho com sobrecarga durante período mais prolongado, exigência comum dos salvamentos. Tendo essas capacidades como base, a semelhança das habilidades específicas vai contribuir para a eficiência operacional.

A natação é fundamental para o salvamento no mar. Dois dos representantes brasileiros são guarda-vidas da corporação. Os resgates exigem habilidades de alto nível para alcançar as vítimas com rapidez e conduzi-las até as areias. Tanto o ciclismo como o remo, apesar de não terem nenhuma semelhança, acabam exigindo grande resistência muscular nas pernas, fundamental para sustentar o trabalho com sobrecarga, seja carregando equipamentos e as vítimas.



A prova com maior similaridade é o Ultimate Firefighter. Os estágios da competição são executados por atletas devidamente equipados, executando tarefas-padrão do combate a incêndios, subindo escadas, enrolando e içando mangueiras, simulando abertura forçada de portas, carregando vítimas, etc. A competição mostra quem é o bombeiro mais preparado para sua missão.