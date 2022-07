Brasileira de 20 anos é presa tentando levar cocaína escondida em dois quadros para a Tunísia - Divulgação

Brasileira de 20 anos é presa tentando levar cocaína escondida em dois quadros para a Tunísia Divulgação

Publicado 31/07/2022 14:20 | Atualizado 31/07/2022 14:21

Rio - A Polícia Federal prendeu em flagrante, na noite de sábado (31), uma jovem de 20 anos que transportava cocaína oculta em dois quadros, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A passageira, natural de Taboão da Serra-SP, pretendia embarcar para Tunes, capital da Tunísia, no norte da África, em voo com escala em Paris, na França.