Garotinho anuncia apoio ao pré-candidato à reeleição Cláudio Castro - Divulgação

Garotinho anuncia apoio ao pré-candidato à reeleição Cláudio CastroDivulgação

Publicado 31/07/2022 14:26

Rio - O ex-governador Anthony Garotinho e o União Brasil declararam apoio oficial ao pré-candidato ao Governo do Rio, Cláudio Castro. O anúncio foi feito neste domingo (31) na convenção nacional do partido, que contou com mais de 15 mil pessoas.

Depois da tentativa de se candidatar à vaga no Palácio Guanabara, Garotinho afirmou que está do lado do atual governador. O novo apoiador, que se diz obediente ao União Brasil, elogiou a gestão de Castro e ressaltou que o pré-candidato à reeleição tem um olhar especial para projetos sociais, como a construção e melhoria dos Restaurantes do Povo.

O diálogo com outros municípios também foi destacado no discurso dos políticos que estiveram presentes, como o prefeito de Belford Roxo, Waguinho, e Clarissa Garotinho, pré-candidata ao senado.



No total, 16 partidos já declararam apoio à reeleição de Castro e seu companheiro de chapa, Washington Reis.