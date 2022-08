"Papudo" extorquia estabelecimentos de uma das avenidas principais da comunidade - Divulgação

Publicado 05/08/2022 10:19 | Atualizado 05/08/2022 10:42

Rio - Uma operação da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco), na última quinta-feira (4), na comunidade Rio das Pedras, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, prendeu um homem acusado de extorquir comerciantes na Avenida Souza Filho. Uebson Lemos Mendes, conhecido como "Papudo", era um dos seguranças do miliciano "Pezão", preso em fevereiro deste ano.

De acordo com as investigações, coordenadas pelo delegado titular Thiago Neves, milicianos estavam extorquindo comerciantes com estabelecimentos em uma das principais vias da comunidade, Avenida Souza Filho. Segundo a Polícia Civil, "Papudo" foi identificado entrando e saindo de comércios.No momento da prisão, Uebson estava com uma quantia de dinheiro em espécie e um aparelho de telefone celular, que será analisado pela Draco após autorização judicial.