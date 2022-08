Aula de capacitação para os garis de arvorismo - Divulgação

Publicado 10/08/2022 09:24

Rio - A Comlurb, promoveu nesta terça-feira, (9), o segundo treinamento com sete garis de arvorismos, profissionais que trabalham na poda mecanizada e corte de árvores. A primeira turma, também com sete integrantes, recebeu o treinamento no último dia 6. A prática, que tem o objetivo de aprimorar o trabalho desses profissionais e garantir maior segurança, ocorreu na Gerência de Emergência da Comlurb, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio.

Os garis também receberam, nas duas ocasiões, os novos equipamentos de segurança para a prática da atividade, além de aula para demonstração do uso correto dos materiais. Na capacitação, os profissionais treinaram, entre outros temas, a ancoragem correta e segura, os cuidados com o manuseio dos equipamentos e a prevenção de possíveis acidentes. Entre os novos equipamentos estão cintos de segurança com dispositivo trava-quedas deslizante, capacetes de alpinismo industrial, corda e fitas tubulares.