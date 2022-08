Previsão é que chuva continue nas próximas horas - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 10/08/2022 07:01 | Atualizado 10/08/2022 08:11

Rio - O Rio de Janeiro entrou em estágio de mobilização à 0h40 desta quarta-feira (10), após registrar chuva moderada em diversos pontos do município. Os bairros que tiveram maior volume foram Jardim Botânico, Urca, Copacabana e Laranjeiras, na Zona Sul, além do Grande Méier, Tijuca e Grajaú, na Zona Norte, e Saúde, no Centro da cidade. A previsão é que a chuva permaneça nas próximas horas.

Por conta da pista escorregadia, um carro e uma carreta se envolveram em acidente na Avenida Brasil, no sentido Zona Oeste, na altura da Penha. Por conta da batida, a carga do caminhão tombou. O Corpo de Bombeiros, a CET-Rio e Comlurb foram acionados. Duas faixas da pista central estão ocupadas. O trânsito é lento no sentido Centro, desde Vigário Geral, e há retenções no sentido Zona Oeste, desde Olaria.

Uma carreta com carga de carbonato em pó tombou na Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, em frente à #CEDAE, na #Penha. Policiais do #BPVE estão no local. pic.twitter.com/tisLnSwNrl — @pmerj (@PMERJ) August 10, 2022



Também na via, um veículo bateu em uma mureta e ocupa uma faixa da pista central, no sentido Centro, na altura da Passarela 9, em Bonsucesso. O trânsito é intenso no trecho. Na Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes, na Taquara, umacidente entre um ônibus e utilitário ocupa uma faixa no sentido Barra da Tijuca, na altura da Estrada dos Bandeirantes. Bombeiros e CET-Rio foram acionados.

A auto-estrada Grajaú-Jacareáguá foi liberada por volta das 7h20, após acidente com carro na altura do quilômetro 3, no sentido Grajaú. O trânsito segue intenso no local. Na entrada da Ilha do Governador, na Linha Vermelha, dois carros se envolveram em um acidente no sentido Centro. O trânsito foi liberado por volta das 6h40, mas segue intenso no trecho.

Ainda na Linha Vermelha, um acidente entre três carros ocupa uma faixa na altura do Galeão e o trânsito apresenta retenções desde Duque de Caxias. A CET-Rio atua no local. Já a Linha Amarela apresenta fluxo intenso e trânsito lento no sentido Barra da Tijuca, na altura da Vila do João ao acesso 8, em Bonsucesso. Na Ponte Rio-Niterói, há lentidão no sentido Rio, dos acessos até o Mocanguê, e o tempo de travessia é de 25 minutos. No sentido Niterói, o fluxo é normal, com travessia de 13 minutos.

Em Copacabana, a Rua Tonelero tem duas faixas ocupadas por espelho d'água, na altura da Rua Siqueira Campos. Há também bolsão d'água na Avenida das Américas, que ocupa uma faixa dos dois sentidos da via, na altura do BRT Mato Alto, em Guaratiba. Equipes da Prefeitura do Rio foram acionadas.



O Centro de Operações orienta que os motoristas redobrem a atenção ao dirigir sobre vias molhadas. Os condutores devem seguir em velocidade reduzida e manter os faróis acesos, além de evitar áreas alagadas. Os carros e pedestres também não devem forçar travessia nesses locais, por conta do risco de correntezas, objetos cortantes, buracos ou doenças.

Semana chuvosa no Rio

De acordo com o Sistema Alerta Rio, o município deve registrar pancadas de chuva ainda na manhã de hoje e também no período da tarde. O céu fica encoberto durante todo o dia, com ventos moderados a fortes. A máxima fica em 23ºC e a mínima em 16ºC. A previsão é de que ocorra chuva fraca à noite, que pode se estender até a madrugada.



Na quinta-feira (11), pode haver chuva fraca isolada a qualquer momento. O céu fica nublado a parcialmente nublado, com vento forte a muito forte. A máxima prevista é de 22ºC e a mínima 15ºC. A chuva fraca isolada deve acontecer na madrugada e manhã de sexta-feira (12), que deve registrar máxima de 23ºC e mínima de 14ºC. Com vento moderado, o céu fica parcialmente nublado a parcialmente nublado.

Apesar de não haver previsão de chuva, o sábado (13) pode registrar a menor temperatura da semana, com mínima de 12ºC. A máxima pode chegar a 26ºC. O céu fica parcialmente nublado a claro e vento moderado. No domingo (14), os termômetros registram máxima de 28ºC e mínima de 13ºC. Não há previsão de chuva e o céu fica parcialmente nublado a claro, com vento fraco a moderado.

Aviso de ressaca

De acordo com a Marinha do Brasil, ondas de até quatro metros de altura podem atingir a orla da cidade do Rio das 9h desta quarta-feira, até às 21h da sexta-feira. Os cariocas devem evitar banho e esportes no mar, navegação, pesca, além de ficar em mirantes, na beira do mar ou pedalar na orla. Resgates de vítimas de afogamento também não devem ser realizados. Nesses casos, o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil devem ser acionados pelos números 193 e 199, respectivamente.