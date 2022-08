Carreta tombou na Avenida Brasil, interrompendo o trânsito na pista central - Divulgação / COR

Publicado 10/08/2022 08:50 | Atualizado 10/08/2022 10:49

Rio - Um acidente envolvendo um carro e uma carreta fechou a pista central sentido Zona Oeste da Avenida Brasil, na altura da Penha, na manhã desta quarta-feira (10).

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a carga contendo carboato em pó, que estava no caminhão, tombou na pista, interrompendo o trânsito no local.

Ainda de acordo com o COR, o acidente causa reflexos nos dois sentidos da via. No sentido Zona Oeste, há lentidão desde a comunidade da Maré. Já na pista sentido Centro, há retenções desde Irajá. Comlurb, Bombeiros e CET-Rio seguem atuando no local. Por volta de 8h15, a carreta foi destombada, mas todo o material ainda se encontrava na pista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do Quartel de Ramos foram acionados às 4h36 para atender ao chamado. De acordo com a corporação, uma vítima, indentificada como Carlos Eduardo Poline, de 35 anos, foi atendido no local, porém não precisou ser encaminhado ao hospital.

Comlurb, CET-Rio e o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) atuam no local. Em nota, a Comlurb informou que uma equipe formada por 15 garis da na limpeza da pista. O órgão acrescentou que os trabalhos contam com o apoio de uma pá carregadeira, quatro caminhões e uma pipa d'água para a lavagem das pistas após a conclusão do serviço.

A Polícia Militar informou que equipes do BPVE auxiliaram no isolamento da área.