PF prende português foragido da Justiça no GaleãoDivulgação

Publicado 10/08/2022 12:12 | Atualizado 10/08/2022 12:14

Rio - Agentes da Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional do Galeão (DEAIN) prenderam, na última terça-feira (9), no aeroporto do Galeão, um português, de 61 anos, foragido da Justiça.

Segundo a Polícia Federal (PF), o suspeito é acusado de cometer crimes ambientais. De acordo com a corporação, o português tentava embarcar para Viena, capital da Áustria. O homem ainda faria uma conexão em Munique, na Alemanha, antes de chegar ao destino final.

Ainda de acordo com a PF, os agentes identificaram o suspeito e constataram a presença de um mandado de prisão expedido em agosto de 2018, pela 1ª Vara Criminal e Cível de São José do Rio Claro (MT).

O preso foi encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso), onde responderá por crimes contra o meio ambiente que, somadas às penas, podem chegar até sete anos de prisão.