O professor mandava mensagens de cunho sexual para as estudantes - Rede Social

O professor mandava mensagens de cunho sexual para as estudantes Rede Social

Publicado 10/08/2022 10:34 | Atualizado 10/08/2022 10:36

Rio- O professor de matemática investigado por assediar alunas em uma escola particular de Nova Iguaçu, na Baixada, teria oferecido R$ 250 para sair com uma das estudantes. Ele foi demitido por justa causa do Colégio Novo Horizonte na última segunda-feira (8), onde trabalhou por dois anos.



A informação sobre a "proposta" foi revelada por uma das estudantes assediadas em entrevista à TV Globo. "Ele mandou mensagem para essa menina oferecendo R$ 250 para ela sair com ele depois da aula", disse a adolescente.



O pai de uma das meninas pediu por justiça e contou que o professor chegou a ameaçar uma colega da sua filha. “Ela (a filha) contou primeiro para mãe e a mãe contou pra mim. Ele convidou uma coleguinha dela para ir pro motel e ameaçou falando que sabia onde que ela morava. Ele pediu para ela convidar minha filha para ir também e, depois da aula, ele passaria no local combinado para poder ir os três para o motel. É um perfil de pedófilo que a gente conhece, e eu quero esse cara preso”, afirmou.

Nas redes sociais, após a repercussão do caso, uma outra aluna comentou sentir receio de retornar ao colégio. “Medo de ir para a escola amanhã, porque ele continua solto e dizem que ele quer vingança”, comentou uma jovem no Twitter. Um outro comentário dá conta de que as meninas da instituição estão abaladas com o caso. "A filha da minha amiga teve aula com ele. As meninas estão muito abaladas", disse.

Professor de matemática é demitido do Colégio Novo Horizonte, em Nova Iguaçu, após denúncia de assédio contra alunas Reprodução/ Google Maps



Mensagens



Segundo as denúncias, o professor mandava mensagens de cunho sexual para as estudantes. Em uma delas ele chegou a pedir fotos das alunas de biquini.



Prints das mensagens foram divulgadas em um grupo do município, em que o professor teria escrito a uma das alunas: "Vamos ver isso aí. Arruma uma foto sua e dela de biquíni. Só postam de roupa. Quero ver a ... de vocês", escreveu se referindo às partes íntimas das adolescentes. Em uma outra conversa ele convidou a menor de idade para ir ao motel. "Meus programas são à tarde. Tipo saída da escola passando por um motel. Vamos?".



O responsável de uma das alunas assediadas compareceu no mesmo dia na unidade de ensino para relatar o caso e, em seguida, registrou um boletim de ocorrência na 58ª DP (Posse). No entanto, o caso foi encaminhado para a 52ª DP (Nova Iguaçu), a fim de dar prosseguimento à investigação. Ainda de acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer os fatos e o professor e pais das alunas devem comparecer na distrital para depor.



'Todo o suporte necessário'



Procurada, a direção do Colégio Novo Horizonte, onde o professor dava aula, que atende alunos do ensino médico e fundamental, ressaltou os valores tradicionais da unidade e informou que está dando suporte aos alunos e responsáveis.



"Assim que tomamos conhecimento do fato, através da família, iniciamos com os trâmites legais para o desligamento do professor, por justa causa, pois não compactuamos com qualquer tipo de procedimento desta natureza ou semelhante a esta, visto que somos uma escola que primamos por valores familiares e tradicionais. Ressaltamos também, que estamos dando todo o suporte necessário, através da equipe técnica e pedagógica, aos alunos e seus responsáveis, inclusive os envolvidos no fato”, disse o comunicado. Segundo as denúncias, o professor mandava mensagens de cunho sexual para as estudantes. Em uma delas ele chegou a pedir fotos das alunas de biquini.Prints das mensagens foram divulgadas em um grupo do município, em que o professor teria escrito a uma das alunas: "Vamos ver isso aí. Arruma uma foto sua e dela de biquíni. Só postam de roupa. Quero ver a ... de vocês", escreveu se referindo às partes íntimas das adolescentes. Em uma outra conversa ele convidou a menor de idade para ir ao motel. "Meus programas são à tarde. Tipo saída da escola passando por um motel. Vamos?".O responsável de uma das alunas assediadas compareceu no mesmo dia na unidade de ensino para relatar o caso e, em seguida, registrou um boletim de ocorrência na 58ª DP (Posse). No entanto, o caso foi encaminhado para a 52ª DP (Nova Iguaçu), a fim de dar prosseguimento à investigação. Ainda de acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer os fatos e o professor e pais das alunas devem comparecer na distrital para depor.Procurada, a direção do Colégio Novo Horizonte, onde o professor dava aula, que atende alunos do ensino médico e fundamental, ressaltou os valores tradicionais da unidade e informou que está dando suporte aos alunos e responsáveis."Assim que tomamos conhecimento do fato, através da família, iniciamos com os trâmites legais para o desligamento do professor, por justa causa, pois não compactuamos com qualquer tipo de procedimento desta natureza ou semelhante a esta, visto que somos uma escola que primamos por valores familiares e tradicionais. Ressaltamos também, que estamos dando todo o suporte necessário, através da equipe técnica e pedagógica, aos alunos e seus responsáveis, inclusive os envolvidos no fato”, disse o comunicado.