"Bugan" estava dormindo quando foi preso

Rio - Uma operação da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco), em parceria com o 39º Batalhão de Polícia Militar (Belford Roxo), prendeu, nesta quarta-feira (10), um homem acusado de ser líder de grupo paramilitar que atua nos bairros Babi e Nova Aurora, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Celso Júnior dos Santos Nery, conhecido como "Bugan", tinha um mandado de prisão por homicídio qualificado e estava foragido da justiça.

Líder de grupo de milícia em Belford Roxo, Baixada Fluminense, é preso em operação da DRACO. Celso Júnior dos Santos Nery, conhecido como "Bugan", atuava nos bairros Babi e Nova Aurora.

De acordo com as investigações, sob coordenação do delegado titular Thiago Neves, o miliciano "Bugan" teria organizado, na semana passada, um ataque a tiros a um condomínio em Belford Roxo com o objetivo de obrigar os moradores a pagarem "taxas de segurança" para o seu grupo. Ainda de acordo com a polícia, no último final de semana, um amigo do paramilitar teria matado um homem após uma discussão durante uma festa em um clube no município.



Celso Júnior estava dormindo em um imóvel na rua Gastão Cunha, no bairro Nova Aurora, quando foi preso. Em seu quarto, foi apreendida uma pistola com munição de calibre 9mm.