Material apreendido após troca de tiros que deixou um suspeito ferido em São João de Meriti - Divulgação / PMERJ

Material apreendido após troca de tiros que deixou um suspeito ferido em São João de MeritiDivulgação / PMERJ

Publicado 10/08/2022 12:15

Rio - Um homem foi ferido, nesta quarta-feira (10), após trocar tiros com policiais militares, em São João de Meriti. Ele foi levado para o Hospital Municipal de São João de Meriti, no município da Baixada Fluminense. A indetificação do suspeito não foi divulgada e não há informações sobre o estado de saúde dele.

Segundo a corporação, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) realizavam um policiamento no bairro do Éden, quando encontraram criminosos armados na Rua Irmãos Guinle. Os bandidos atiraram nos policiais, que revidaram. O suspeito, que foi socorrido pelos agentes de segurança, foi atingido na perna.

Na ação, os policiais militares apreenderam uma pistola, um rádio comunicador e drogas. O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo).