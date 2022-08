Ação é realizada pela Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público Federal - Arquivo / Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 10/08/2022 09:45

Rio - A Polícia Federal realiza na manhã desta quarta-feira (10), em conjunto com o Ministério Público Federal, a operação Glosa. O objetivo da ação é desarticular uma organização criminosa que, durante os anos de 2014 e 2019, na gestão de operadora de plano de saúde para servidores públicos, cobrou propina de empresários do ramo hospitalar.

Durante a operação, os agentes devem cumprir nove mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em endereços localizados na Capital do Estado e em Petrópolis, na Região Serrana.

Segundo as investigações, em troca do pagamento dos valores exigidos, integrantes da organização criminosa liberavam pagamentos aos hospitais de forma mais rápida, deixava de explicar os valores indevidos e facilitava a obtenção de reajuste nas tarifas praticadas com os hospitais integrantes do esquema.

O grupo criminoso, ao longo dos cinco anos, recebeu dezenas de milhões de reais de propina, a qual consistia no pagamento em percentuais previamente definidos e aplicado sobre o faturamento da empresa com a operadora do plano de saúde.

Por ordem da Justiça Federal, bens e valores até o montante de R$ 664 milhões de reais dos envolvidos estão sendo bloqueado. O valor é o estimado do prejuízo causado pelo grupo criminoso durante a gestão da operadora do plano de saúde entre os anos de 2014 e 2019.

Os investigados responderão pelos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, peculato, bem como a prática de crimes de lavagem de dinheiro e de organização criminosa.