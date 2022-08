CPI que investiga dívida pública é adiada - Thiago Lontra

CPI que investiga dívida pública é adiadaThiago Lontra

Publicado 10/08/2022 12:00

Rio - A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Alerj que investiga a dívida pública do estado do Rio com a União, avaliada em R$ 184 bilhões, será prorrogada. A comissão tinha o prazo datado para esta semana. No entanto, o período foi estendido para mais 30 dias. A determinação está no requerimento que foi aprovado, em discussão única, nesta terça-feira (9).

A CPI é presidida pelo deputado Luiz Paulo (PSD). Também fazem parte do grupo a vice-presidente, deputada Martha Rocha (PDT), e os parlamentares, Dani Monteiro (PSOL), Waldeck Carneiro (PSB), Rodrigo Amorim (PTB), Márcio Gualberto (PL) e Márcio Canella (União).