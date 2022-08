Caso foi encaminhado para a 60ª DP (Campos Elíseos) - Reprodução / Google Maps

Caso foi encaminhado para a 60ª DP (Campos Elíseos)Reprodução / Google Maps

Publicado 10/08/2022 09:44

Rio - Uma idosa de 87 anos, que era mantida em cárcere privado pelo próprio filho, foi resgatada por policiais do 15° BPM (Duque de Caxias), na tarde da última terça-feira (9) em Saracuruna, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas para checar a denúncia de que em uma casa havia uma mulher vítima de maus-tratos e cárcere privado. Ao chegar ao local, os agentes encontraram a idosa sozinha e acionaram imediatamente a assistentes sociais para o suporte.

De acordo com a corporação, a vítima era mantida trancada em casa pelo próprio filho. A PM, no entanto, não informou sobre o paradeiro do suspeito.

O caso foi registrado na 60ªDP (Campos Elíseos).