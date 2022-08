Livraria no centro do Rio comemora 50 anos - Marcos Porto / Agência O Dia

Livraria no centro do Rio comemora 50 anosMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 12/08/2022 14:38 | Atualizado 12/08/2022 14:53

Rio - A Livraria Elizart irá comemorar seu aniversário de 50 anos neste domingo (14) promovendo uma série de descontos especiais para seus clientes. Contando com mais de 25 mil livros em seu acervo e uma longa lista de consumidores célebres, o local se tornou um dos sebos mais tradicionais do Rio de Janeiro.



Foi das visitas às feiras de livros que surgiu a idealização da Elizart, já que o fundador Manoel Mattos e seus filhos sempre participavam de eventos literários. Manoel estabeleceu a loja na Avenida Marechal Floriano, antiga Rua Larga, em 1972.



O sebo ganhou grande reconhecimento desde sua inauguração, garantindo um espaço no documentário de Paulinho da Viola ('Meu Tempo é Hoje') que, por sua vez, era um cliente frequente. Ney Lopes, Ruy Castro e Heloísa Seixas são alguns dos outros frequentadores ilustres da Elizart.



fotogaleria



Hoje, quem cuida do estabelecimento é Ana Cristina de Melo Pinho, 51 anos, e Arthur Reis de Pinho Júnior, 43 anos, ambos netos de Mattos. "Nós somos a terceira geração à frente da livraria e, apesar de toda adversidade, tropeços e perdas, nós também tivemos muitas vitórias e isso nos fortalece para continuar com o legado da Elizart", disse Ana Cristina.



O número de sebos no Rio de Janeiro vem diminuindo constantemente, cenário que piorou com a chegada da pandemia da covid-19. Ana Cristina relatou que já vinha sofrendo com problemas financeiros, principalmente devido à construção do VLT. O transporte passa em frente à loja e, consequentemente, transformou a rua e o comércio ao redor. "Mas aí veio a pandemia e ficamos fechados por quatro meses! O que nos ajudou foi a vaquinha que fizemos e as vendas na Estante Virtual quanto nas redes sociais", acrescentou ela.



Com o avanço da tecnologia e a popularização do e-commerce, muitas pessoas optaram pelas compras online, fazendo com que não somente os sebos, mas o comércio em geral, tivessem que se reinventar. Segundo Ana Cristina, a livraria conseguiu se adaptar ao novo formato de venda, mesmo com o susto inicial. Atualmente, 35% das vendas da loja são feitas virtualmente.



Quando questionada sobre as cinco décadas e o futuro da livraria, Pinho comemorou a marca histórica e garante que, por isso, pretende continuar tentando fazer a diferença com livros. "Acho que o segredo é fazer o que gosta", declarou.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes*