Moradores encontram cabeça humana em São Gonçalo - Reprodução/Redes sociais

Publicado 13/08/2022 12:14

Rio - A cabeça de um homem, de aproximadamente 55 anos, foi encontrada por moradores dentro de um saco plástico, na noite de sexta-feira (12), no bairro Paraíso, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionadas para verificar a ocorrência. No local, o fato foi constatado. Moradores contaram que não viram o momento que o membro foi deixado na rua e nem barulho de tiros.



A área foi isolada e a perícia realizada. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). Já a cabeça foi levada para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó para a identificação da vítima.