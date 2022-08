Operação apreendeu 25 iPads em uma transportadora em Olaria - Divulgação

Publicado 15/08/2022 15:32 | Atualizado 15/08/2022 15:34

Rio – A Receita Federal apreendeu, na manhã desta segunda-feira (15), 25 iPads durante uma operação em combate ao contrabando de equipamento eletrônicos de alto valor em uma transportadora em Olaria, Zona Norte do Rio.



De acordo com os agentes, a mercadoria foi avaliada em R$ 125 mil, que tinham como destino a cidade do Rio de Janeiro. Ainda segundo a Receita Federal, toda a carga estava amparada por Nota Fiscal Eletrônica com falsa declaração de conteúdo, visto que na Nota Fiscal, a mercadoria foi declarada como roupas esportivas (camisetas e calças).



A ação do trabalho de análise de risco foi realizada pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES).