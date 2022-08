O veículo usado pelos criminosos foi abandonado com o suspeito ferido - PMERJ

O veículo usado pelos criminosos foi abandonado com o suspeito feridoPMERJ

Publicado 18/08/2022 08:43 | Atualizado 18/08/2022 09:23

Rio- Um criminoso ficou ferido após uma perseguição com policiais militares na Linha Vermelha, altura do Caju, na Zona Portuária, no fim da madrugada desta quinta-feira (18). Devido a ação, o Túnel Marcello Alencar, sentido Aterro do Flamengo, precisou ser interditado por cerca de uma hora.



De acordo com a Polícia Militar, equipes do 2º BPM (Botafogo) foram informadas de que policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE) estariam em perseguição e confronto com criminosos armados que estavam dentro um veículo. Durante a ação, os suspeitos entraram pelo Túnel Marcello Alencar e ao chegar na altura da Avenida Infante Dom Henrique, no Aterro do Flamengo, abandonaram o carro, que estava com o pneu furado, deixando um comparsa ferido no local.

O suspeito foi socorrido ao Hospital Souza Aguiar, no Centro. Com ele foi apreendido uma pistola. Além de munições, rádio comunicador e o automóvel usado pelos criminosos. Já o Túnel Marcello Alencar foi liberado por volta das 6h, após o fim da ocorrência.