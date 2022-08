Asilo em Sepetiba foi interditado pela Prefeitura do Rio - Reprodução TV Globo

Publicado 18/08/2022 10:59 | Atualizado 18/08/2022 11:56

Rio - A prefeitura interditou um asilo em Sepetiba, na Zona Oeste, nesta quarta-feira (17). Após inspeção realizada pelo Instituto Municipal de Vigilância Sanitária do Rio (Ivisa-Rio), equipes identificaram diversas irregularidades e risco sanitário elevado na Casa Lar Nossa Senhora de Santana.

Segundo informações da Vigilância Sanitária, o lar, que abriga 35 idosos, não possui equipe técnica de profissionais de saúde, nem enfermeiros. O local também não tinha um médico responsável.

Além disso, agentes identificaram condições insalubres de higiene no interior do asilo. Após a interdição total do espaço, foi estipulado uma prazo de 72 horas para contato com os familiares e remoção dos idosos. De acordo com a prefeitura, os residentes que não tiverem família serão encaminhados para abrigos públicos.

Caso em Guaratiba

No início de agosto, uma casa de repouso em Guaratiba foi fechada pela Políca Civil, após denúncias de tortura, cárcere privado e maus-tratos contra os idosos residentes. O lar, que abrigava 20 idosos, estava em condições precárias e insalubres, não tinha atendimento médico e nem material hospitalar. Além disso, os pacientes recebiam uma alimentação precária e sofriam agressões.