A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, onde está internada em estado graveEstefan Radovicz / Arquivo

Publicado 18/08/2022 12:48 | Atualizado 19/08/2022 08:32

Rio – Um homem e uma grávida de cinco meses, identificada como Tais Benedito de Souza, 27 anos, foram baleados no bairro Varginha, em Silva Jardim, no interior do estado do Rio, nesta quarta-feira (17). Segundo a Polícia Civil, o homem morreu no local, enquanto sua companheira está internada em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), em Niterói, na Região Metropolitana.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, a mulher deu entrada na unidade por volta das 19h30 desta quarta-feira (17) após ser transferida do Hospital Estadual Alberto Torres (Heal), em São Gonçalo. A unidade, no entanto, não informou o local em que a vítima foi baleada.

Segundo a Polícia Militar, a princípio, agentes do 35º BPM (Itaboraí) foram acionados para atender ocorrência de entrada da vítima baleada no Heat. Ao chegarem no local, foram informados de que a vítima havia sido atingida por seu companheiro. Policiais foram até o endereço informado para localizar o suspeito, que não foi encontrado.

Já a Polícia Civil, informou que duas pessoas teriam sido baleadas e que diligências estão em andamento para para esclarecer as circunstâncias e identificar a autoria do crime. A investigação está em andamento.

Nas redes sociais, informações dão conta de que criminosos armados de Silva Jardim teriam invadido a casa da vítima para atingir seu companheiro, que teria sido morto no local. Bandidos, no entanto, acabaram atingindo a grávida na cabeça. A Polícia Militar não confirmou essas informações, mas relatou que também na noite desta quarta-feira (17) foram acionados para verificar um homem baleado no rosto dentro de casa, no mesmo bairro. Mas ao chegar à residência, os criminosos já haviam fugido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles não foram acionados para os respectivos casos.

Segundo o comando do 35ºBPM, a princípio as ocorrências eram distintas, mas o caso está sendo investigado pela 120ªDP (Silva Jardim).