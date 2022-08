Homem roubou peça de alumínio de BRT - Divulgação

Publicado 20/08/2022 14:06

Rio - Um homem acusado de roubar uma peça de alumínio da estação BRT de Campinho, Zona Norte do Rio, foi preso na última sexta-feira, 19. De acordo com agentes do BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública, ele tentou fugir, mas foi localizado na estação Aracy Cabral, na Taquara, Zona Oeste do Rio.

Segundo o órgão, a equipe de patrulhamento foi acionada pelo Centro de Controle e Monitoramento da Mobi-Rio após o flagrante pelas câmeras. A ocorrência foi registrada na 32ª DP (Taquara).

"O programa BRT Seguro é mais uma prova que o município pode auxiliar na segurança pública do Rio. Além das prisões por roubo e furto, conseguimos coibir também a depredação das estações e a evasão de passagens", disse o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Desde o início do programa, em junho do ano passado, já foram feitas mais de 860 prisões por roubo, furto, depredação, importunação sexual, desacato e tráfico de drogas.