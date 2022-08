Tempo permaneceu instável durante todo o fim de semana - Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Publicado 21/08/2022 09:14 | Atualizado 21/08/2022 09:34

Rio - A cidade do Rio de Janeiro voltou ao estágio de normalidade à 0h deste domingo (21) devido à ausência de chuva moderada para as próximas horas, depois da aproximação de uma frente fria que fez as temperaturas desabarem. O município estava em estágio de mobilização, o segundo na escala de cinco, desde às as 06h20 desta sexta-feira (19).



De acordo com o Alerta Rio, neste domingo, o transporte de umidade do oceano para o continente vai influenciar o tempo na cidade. O céu vai ficar encoberto a nublado, sem chuva durante o dia. Os ventos estarão fracos a moderados (até 51,9 km/h) e as temperaturas sobem um pouco, com mínima de 14°C e máxima de 24°C.