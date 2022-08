Prefeitura finalizou a reforma da Praça Cláudio Coutinho, no Leblon - Divulgação

Publicado 21/08/2022 11:06 | Atualizado 21/08/2022 11:12

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Conservação e da Subprefeitura da Zona Sul, realizou uma obra de revitalização na Praça Cláudio Coutinho, que fica entre as ruas Fadel Fadel e Adalberto Ferreira, no Leblon, na Zona Sul do município. Neste sábado (20), a ação foi finalizada com novo calçamento em concreto no entorno.

De acordo com a prefeitura, o projeto de revitalização também incluiu a reforma do campo de futebol com grama sintética, instalação de piso intertravado ao redor do campo, troca do alambrado das quadras de esporte e colocação de bancos e mesas em concreto. As obras tiveram apoio da Comlurb e da Fundação Parques e Jardins.

A secretária de Conservação, Anna Laura Valente Secco, comentou sobre o trabalho da equipe. "A revitalização foi minuciosa. Além das melhorias na própria praça, demolimos a calçada que havia no entorno e fizemos uma nova, em concreto", explicou. "Seguimos zelando pela cidade e contamos com o apoio da população para que nos ajude a preservar um espaço que é de todos", completou.

Flávio Valle, subprefeito da Zona Sul, ressaltou que a área é frequentada não apenas por moradores das proximidades. "É uma praça muito utilizada pelos moradores e por alunos das escolas da região. A revitalização mostra que a Prefeitura está atenta e fazendo as melhorias que a população merece", afirmou.

"Acompanhamos cada detalhe do processo para garantir que a entrega fosse realizada da melhor forma e vamos seguir monitorando o local, a fim de preservar o bom convívio coletivo nos espaços públicos", concluiu o subprefeito.