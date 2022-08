Carga recuperada pelos agentes durante a ação - Divulgação

Publicado 21/08/2022 13:37 | Atualizado 21/08/2022 15:16

Rio - Policiais Militares do 27º BPM (Santa Cruz) apreenderam uma carga de cigarros roubados na manhã de sábado (20) em Guaratiba, na Zona Oeste. Após receberam informação de que um roubo teria ocorrido na região, através do Disque Denúncia, os agentes fizeram a prisão de um homem. Cerca de 4.400 maços de cigarros e dois sacos com 54 isqueiros grandes foram achados dentro do veículo, que era clonado.

O veículo que estava com o material foi cercado e interceptado pelos agentes na Estrada da Matriz. O criminoso jogou o carro contra a viatura e fugiu, mas foi perseguido e preso na Estrada da Pedra.

O homem, de 32 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso na ação. De acordo com os agentes, ele possui duas anotações criminais por homicídio.

O caso foi encaminhado para a 43ª DP (Guaratiba).