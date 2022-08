A Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) realizou operação de combate ao furto e receptação de materiais de metálicos em ferros-velhos do Centro e da Zona Sul - Divulgação

Publicado 25/08/2022 16:41 | Atualizado 25/08/2022 17:35

Rio – A Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) realizou, nesta quinta-feira (25), uma ação de força-tarefa para combater o furto e compra de materiais metálicos roubados e prevenir e reprimir a receptação e comércio clandestino, principalmente do cobre, em ferros-velhos do Centro e da Zona Sul. O resultado da ação não foi divulgado.

Segundo a polícia, os estabelecimentos comerciais alvos da ação são possíveis fornecedores de grandes recicladoras, sendo os primeiros a adquirirem os materiais roubados das empresas de prestação de serviço público, além de estarem nas áreas de maior incidência deste tipo de crime.

Além da fiscalização da procedência dos materiais metálicos disponíveis para o comércio de sucata exercida pela DRF, a regularidade e observância das normas ambientais por estes estabelecimentos comerciais também estão sendo verificadas. A existência de outros tipos de irregularidades está sendo apuradas pelas Delegacias de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e de Defesa de Serviços Delegados (DDSD).

A operação é fruto de investigações da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), com o apoio da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), delegacias do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB), Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e de informações do Disque-Denúncia. Funcionários das concessionárias de energia, água e telefonia também participam da operação.



A polícia informou que a força-tarefa é um desdobramento da operação "Caminho do Cobre", que realiza operações e fiscalizações para evitar a reincidência criminosa, já que a "legislação sobre os crimes de furto e receptação de equipamentos de concessionárias de serviço público permite que os criminosos presos sejam postos em liberdade em pouco tempo e voltem a praticar os mesmos crimes".



As operações têm como objetivo sufocar um dos elos da cadeia criminosa de receptação de cabos de cobre e demais equipamentos das concessionárias de serviços públicos (como, por exemplo, baterias estacionárias, cabos de fibra ótica, materiais de ferrovias, transformadores e placas metálicas), que afetam a continuidade da prestação de serviços essenciais e geram sérios transtornos e riscos à população em geral.

As ações também pretendem orientar os proprietários dos ferros-velhos e recicladoras fiscalizadas a respeito da recente edição da Resolução nº 365 de 2022, da Secretaria de Estado de Polícia Civil, que regulamentou a concessão de Registro de Autorização de Funcionamento (RAF) dos estabelecimentos que atuam nesse segmento, em acordo com a Lei 9.169/2021.