Rodolfo e Rafael aproveitaram a manhã ensolarada na Praia do Arpoador - Reginaldo Pimenta

Publicado 25/08/2022 16:21 | Atualizado 25/08/2022 17:43

Rio - "Trouxemos o sol e queremos curtir um Rio 40 graus", disse Rafaela Venâncio, 26 anos, que aproveitava a manhã desta quinta-feira (25) na Praia do Arpoador, Zona Sul do Rio. Ela e o marido, Rodolfo Santos, de 34 anos, chegaram de Minas Gerais à cidade nesta quinta e, sem nem fazer check-in no hotel, foram curtir a Cidade Maravilhosa.

Depois da última semana com a frente fria, o céu ensolarado tomou conta do Rio. Apesar de algumas poucas nuvens, a máxima de 29ºC desta quinta atraiu os turistas e cariocas para a praia. "Viemos direto para a praia, tomar um sol e aproveitar a vista, porque está um dia especialmente bonito", disse Rafaela. Com o aumento da temperatura, esse destino deve ser ainda mais certo nos próximos dias.

Na sexta-feira (26), a máxima atinge 31º C durante a tarde. Ainda não é o 'Rio 40º' desejado por Rafaela, mas já é um alívio para quem sofreu com a ventania e o tempo chuvoso da semana passada. O céu continua parcialmente nublado e não há riscos de chuva, assim como está nesta quinta-feira.

Já no sábado (27), as nuvens vão embora e o sol vai brilhar sozinho durante todo o dia. A temperatura segue parecida com o dia anterior, a máxima será de 32º C e a mínima de 14º C.

O calor aumenta no domingo (28), chegando a 34º C, com mínima de 18º C. Porém, com a aproximação de uma frente fria, a noite deve ter pancadas de chuva, assim como ventos de moderados a fortes. Com isso, o céu volta a ficar encoberto pelas nuvens. Por coincidência, ou não, é o mesmo dia que Rodolfo e Rafaela voltam para Minas Gerais.