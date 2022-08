Bombeiros foram acionados às 9h22 para atender ocorrido na Rua Oliveira Álvares, número 5, no Irajá - Reprodução

Publicado 26/08/2022 12:06 | Atualizado 26/08/2022 12:16

Rio - Um bombeiro militar foi morto a tiros na Zona Norte do Rio. O crime ocorreu na Rua Oliveira Álvares, em Irajá, por volta de 9h da manhã desta sexta-feira (26). A vítima, que foi identificada como Carlos Oliveira, 43 anos, era terceiro sargento da corporação.

Em nota, a PM informou que policiais do 41º Batalhão (Irajá) foram acionados para averiguar uma ocorrência no local. Chegando lá, encontraram o bombeiro já morto, caído no chão. Cápsulas de munição também foram encontradas no local. O bombeiro foi atingido por disparos no braço direito e no peito.

A área foi isolada para perícia da Polícia Civil. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que informou que pretende recolher imagens de câmeras de seguranças próximas para entender o crime e identificar os possíveis autores.