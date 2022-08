Edição "Do ancestral ao digital" acontecerá entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro - Divulgação

Publicado 27/08/2022 14:55

Rio - A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) prepara a terceira edição do Festival do Conhecimento, que começa na próxima segunda (29) e vai até a sexta-feira (2). Nomeada "Do ancestral ao digital", esta edição será protagonizada por personalidades indígenas, como o ambientalista Ailton Krenak, além de nomes como o padre Júlio Lancellotti e o youtuber Felipe Neto. São esperadas 15 mil pessoas nas 800 atrações presenciais e remotas, todas gratuitas e abertas ao público.



Realizado pela Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ, o evento traz a proposta de reunir saberes ancestrais e inovações do universo digital para pensar saídas para os problemas da sociedade atual. "A UFRJ expande os seus próprios horizontes quando dialoga com tanta gente diversa, de dentro e de fora da universidade, e de outras partes do Brasil e do mundo. Por isso, o Festival do Conhecimento é um evento que oxigena a nossa forma de buscar soluções para o presente e para o futuro", explicou a reitora Denise Pires de Carvalho.



Temas como varíola dos macacos, metaverso e combate às fake news também serão abordados nos debates, além de assuntos como justiça climática, saúde, educação, afrofuturismo, diversidade e empreendedorismo social. A edição também conta com atrações, cursos, lançamento de livros, exibição de filmes e mesas no formato virtual.



As apresentações musicais serão presenciais e irão acontecer na Escola de Música da UFRJ, no Centro do Rio, e no Teatro Arena da UFRJ, no campus da Praia Vermelha, na Urca, Zona Sul.



Convidados Especiais



Além das personalidades como o ambientalista Ailton Krenak, o padre Júlio Lancellotti e o youtuber Felipe Neto, o evento contará também com outras figuras importantes: a influenciadora indígena Samela Sateré Mawéa, o sociólogo Boaventura Souza Santos, a jornalista Flávia Oliveira, o virologista da UFRJ Amilcar Tanuri, a presidente da Fiocruz Nísia Trindade e a educadora Eliane Potiguara, embaixadora da paz pela ONU, considerada a primeira mulher indígena a publicar um livro no Brasil.



Também estarão presentes cientistas, pesquisadores, artistas e mestres das culturas tradicionais, professores, estudantes e técnicos de diferentes campos do conhecimento e regiões do Brasil e do mundo.



"O percurso do ancestral ao digital não é uma via de mão única. Pelo contrário: hoje todas essas visões de mundo são contemporâneas e precisam ser integradas. Vamos reunir no festival diversas pessoas que estão produzindo impacto social e pensando soluções para o presente e o futuro", afirmou Ivana Bentes, pró-reitora de Extensão.



A Extensão é um dos pilares da UFRJ, responsável por conectar a universidade à sociedade. Com 2 mil projetos de diferentes áreas, as ações de extensão atingem um público de mais de 2 milhões de pessoas por ano, no Rio e em todo o Brasil, com pesquisas, eventos, cursos, oficinas e capacitações.



Inscrições





Quem deseja participar, poderá se inscrever no site festivaldoconhecimento.ufrj.br , até sexta-feira (2). Ao se inscrever, a pessoa receberá a programação completa do evento e um certificado de participação ao final. O evento terá transmissão na íntegra nas páginas oficiais da Pró-reitoria de Extensão da UFRJ, no Facebook e no Youtube

Serviço



Dia: 29 de agosto a 2 de setembro

Onde:

- Remoto

Youtube da Extensão: youtube.com/ExtensãoUFRJ

Youtube da UFRJ: https://www.youtube.com/user/WebTVUFRJ

Facebook da UFRJ: https://www.facebook.com/pr5ufrj

Programação e inscrições: festivaldoconhecimento.ufrj.br



- Presencial



29 de agosto – Show de abertura

Marina Iris, Biltre e DJ Goranmo

18h às 22h

Local: Teatro de Arena da UFRJ – Praia Vermelha, Av. Venceslau Braz, 215



29 de agosto

16h – UFRJazz Ensemble

19h30 – Orquestra Sinfônica da UFRJ

Local: Escola de Música UFRJ, Rua do Passeio, 98 – Centro



30 de agosto

16h – Orquesta de Ukuleles da UFRJ

19h30 – Luca Chiantore, pianista italiano

Local: Escola de Música UFRJ, Rua do Passeio, 98 – Centro



31 de agosto

16h – Quinteto de Metais do Cerrado

19h30 – Coral Infantil da UFRJ recebe outros corais infantis

Local: Escola de Música UFRJ, Rua do Passeio, 98 – Centro



1 de setembro

16h – Rafael Ruiz, pianista

19h30 – Professores e Técnicos da Escola de Música da UFRJ

Local: Escola de Música UFRJ, Rua do Passeio, 98 – Centro



2 de setembro

16h – Recital do Curso de Musicoterapia

19h30 – Orquestra de Sopros da UFRJ

Local: Escola de Música UFRJ, Rua do Passeio, 98 – Centro