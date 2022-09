O PM foi atendido no Hospital Geral de Nova Iguaçu e em seguida recebeu alta com orientações médicas - Rede Social

Publicado 05/09/2022 09:24 | Atualizado 05/09/2022 09:25

Rio- Um policial militar de folga, identificado como Sérgio Pereira Cardoso, foi baleado durante uma tentativa de assalto na Estrada da Guarita, no Bairro Carmary, em Nova Iguaçu, na tarde deste domingo (4). De acordo com a PM, ele foi abordado por um grupo de homens armados e atingido na perna, sendo socorrido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu.

Ainda segundo a corporação, agentes policiais militares do 20° BPM (Mesquita) foram acionados para a ocorrência. De acordo com o comando da unidade, os criminosos fugiram levando o celular do policial.

Segundo a direção do hospital, o PM chegou à unidade após ser atingido na perna direita. Ele foi atendido na emergência, fez exame de raio-x que não apontou fratura e, após reavaliação, recebeu alta com orientações médicas.

Nas redes sociais, o PM agradeceu pelo livramento. “Enquanto Deus for meu chão, não há o que me derrube!”, disse.