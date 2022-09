Águas do Rio adia manutenção em tubulação que deixará alguns bairros do Rio sem água - Divulgação

Publicado 05/09/2022 11:32 | Atualizado 05/09/2022 11:33

Rio - A concessionária Águas do Rio adiou para terça-feira (13) a manutenção que estava programada para acontecer nesta segunda-feira (5) em um trecho da tubulação localizada no Complexo do Lins, responsável pelo abastecimento de partes das zonas Norte e Sul. Durante a ação, o fornecimento de água será interrompido em diversos bairros do Rio.

Na ocasião, as equipes vão aproveitar para atuar na melhoria do sistema de abastecimento, substituindo registros antigos na tubulação do bairro e instalando um novo sistema de segurança na Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Guaicurus, situada no bairro do Rio Comprido, Zona Norte do Rio.



No dia 13, poderão sentir os impactos da manutenção moradores dos seguintes bairros: Andaraí, Botafogo, Catumbi, Cosme Velho, Engenho Novo, Grajaú, Laranjeiras, Leme, Maracanã, Praça da Bandeira, Riachuelo, Rio Comprido, Rocha, São Francisco Xavier, Sampaio, Santa Teresa, Tijuca, Urca e Vila Isabel.

A concessionária solicita a clientes comerciais e residenciais que reservem água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias e informa que serviços essenciais serão mantidos por meio do abastecimento com caminhão-pipa. A empresa está à disposição pelo 0800 195 0 195, para ligação gratuita e mensagem via WhatsApp.