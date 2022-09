Revólver calibre 38, munições, simulacro de arma de fogo e dois aparelhos de telefone celular apreendidos com os suspeitos - Divulgação

Publicado 05/09/2022 10:38 | Atualizado 05/09/2022 11:44

Rio - Dois homens morreram na manhã desta segunda-feira (5) após uma troca de tiros entre policiais e criminosos na Pavuna, Zona Norte. Os suspeitos integravam um grupo armado que, segundo a Polícia Militar, atacou os agentes.

De acordo com a PM, policiais do 40° BPM (Irajá) estavam em patrulhamento na Rua Afonso Terra quando foram surpreendidos por um grupo de homens armados, ocasionando um confronto. Ao cessar dos disparos, dois suspeitos foram encontrados gravemente feridos no local.

Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiram aos ferimentos. Com eles, foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, um simulacro de arma de fogo, uma motocicleta e dois aparelhos de telefone celular.