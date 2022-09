Segundo a PM, moradores colocaram fogo no lixo para bloquear a via a mando do tráfico - Divulgação/PMERJ

Publicado 05/09/2022 11:31 | Atualizado 05/09/2022 14:45

Rio- A Polícia Militar realizou operações em comunidades da Zona Norte do Rio na manhã desta segunda-feira (5). No Complexo do Lins Vasconcelos, dois adolescentes foram detidos enquanto dormiam em um carro roubado, do modelo SUV Nivus. Durante a ação da PM, moradores colocaram fogo em lixo na AutoEstrada Grajaú-Jacarepaguá para bloquear a via por ordem do tráfico. Enquanto no Complexo do Chapadão, dois suspeitos foram baleados após confronto com PMs. Ainda segundo a corporação, grande quantidade de drogas foi apreendida durante as ações.

Outros alvos das operações foram as comunidades do Dendê, Guarabu, Bancários, Praia da Rosa, Querosene, Boogie Woogie e Parque Royal, na Ilha do Governador. A ação é coordenada por agentes do 17º BPM (Ilha do Governador).



Segundo a corporação, ainda no Complexo do Lins, no veículo em que os adolescentes foram encontrados foi apreendido uma réplica de pistola. O chefe do tráfico de drogas do Morro do Encontro, Magrão, foi preso durante a operação. No início da tarde, a autoestrada já havia sido totalmente liberada.

No Complexo do Chapadão, agentes do 41ºBPM (Irajá) atuaram para coibir movimentações criminosas e remover barricadas. Durante a ação, criminosos atiraram contra os policiais e houve confronto. Após cessar a situação, dois indivíduos foram encontrados feridos e houve apreensão de uma pistola calibre 9 mm, munições e frascos de “lança-perfumes”. O socorro foi feito ao Hospital Estadual Carlos Chagas.

Em outro ponto da comunidade, na altura de Costa Barros, os policiais detiveram um outro suspeito e apreenderam drogas. As ocorrências foram encaminhadas para a 27ª DP (Vicente de Carvalho).