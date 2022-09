A PM realiza policiamento reforçado durante os dias de Rock in Rio - Paulo Liv

A PM realiza policiamento reforçado durante os dias de Rock in RioPaulo Liv

Publicado 05/09/2022 12:48 | Atualizado 05/09/2022 12:49

Rio- Nos primeiros dias de Rock in Rio, entre sexta-feira (2) e domingo (4), a Polícia Militar prendeu 14 pessoas e apreendeu três adolescentes, além de ter recuperado celulares e outros produtos comercializados irregularmente, durante a atuação na área externa da Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, Zona Oeste.

Ainda segundo a PM, 570 agentes e 55 viaturas foram disponibilizados por dia para o patrulhamento na área externa do evento, nos corredores de acesso e nos locais de concentração de público.

A Avenida Embaixador Abelardo Bueno contou com policiais militares presentes em sete torres de observação e o caminho até à Cidade do Rock teve 36 pontos de policiamento distribuídos nos principais pontos de acesso ao evento. Na próxima quinta-feira (8), quando o Rock in Rio retoma os shows, o policiamento continuará reforçado.

Prisões pela PF

Ainda durante o primeiro fim de semana do Rock in Rio, a Polícia Federal prendeu no interior da Cidade do Rock, um homem, identificado como o cantor William Santos Souza, conhecido como MC William do Borel e uma mulher, que ainda não teve a identidade revelada.

Willian Santos foi alvo de mandado de prisão em decorrência de condenação por tráfico de drogas, expedido pela Justiça Estadual de Curitiba, Paraná. A prisão foi realizada neste domingo (4), após o show do cantor em um dos palcos do Rock in Rio, para que a programação do festival não fosse afetada. Em nota, a PF informou que o mandado foi cumprido por agentes presentes no evento, que mantiveram o alvo sob vigilância até realizarem a prisão.

Já a mulher, que estava trabalhando no festival, possuía um mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio. O mandado foi cumprido por policiais federais em ação na Cidade do Rock, na noite de sexta-feira (2).