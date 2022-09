Os policiais encontraram no carro seis celulares, dois cordões, uma carteira e uma bolsa, que haviam sido roubados durante os assaltos - Divulgação

Publicado 05/09/2022 15:07 | Atualizado 05/09/2022 15:30

Rio - Um motorista, que não teve a identidade revelada, foi resgatado por agentes do Segurança Presente de São Gonçalo após ter seu veículo roubado e ser feito refém por três criminosos enquanto eles realizavam outros assaltos na Avenida Joaquim De Oliveira, em Neves, na noite deste domingo (4).



Os policiais receberam a denúncia sobre o caso e conseguiram localizar os criminosos. Durante tentativa de abordagem, os suspeitos atiraram contra os agentes e abandonaram o veículo em direção à comunidade Lodial, em Neves.



Além de libertarem a vítima, os policiais encontraram no carro seis celulares, dois cordões, uma carteira e uma bolsa, que haviam sido roubados durante os assaltos praticados pelo trio. De acordo com a vítima, os ladrões interceptaram o seu carro após abandonarem um outro veículo que estava com pneu furado na Rua Coronel Pedro Lima, no Portão do Rosa.



As duas vítimas foram levadas para a 72ª DP (Mutuá), onde recuperaram seus pertences e fizeram o registro de ocorrência.