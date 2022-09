Ricardo foi preso em flagrante e encaminhado à DRFC - Divulgação

Publicado 05/09/2022 15:39

Rio - Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) prenderam, nesta segunda-feira (5), o ladrão de cargas Ricardo Ribas, conhecido como "MacGyver", em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O suspeito tem 32 anotações ao longo de mais de 20 anos. A ficha conta com crimes como sequestro, roubo de carga, tráfico de drogas, associação criminosa e receptação.

De acordo com a DRFC, MacGyver também possui um longo histórico de prisões e fugas. A última evasão aconteceu quando ele estava no Instituto Penal Cândido Mendes, no Centro do Rio. Na prisão desta segunda, os agentes informaram que ele estava com um documento de habilitação falso e diversos cartões de crédito com o nome da identificação apresentada.

O suspeito foi encaminhado à DRFC e será levado de volta ao sistema prisional, onde fica à disposição da Justiça.