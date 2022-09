Francisco de Assis da Silva, preso na Ilha do Governador, suspeito de praticar roubos na Zona Norte e Oeste - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 05/09/2022 17:22

Rio - Policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) prenderam, na manhã desta segunda-feira (5), um homem investigado de integrar uma quadrilha especializada em roubo de carros de luxo na Rua Ébro, no sub-bairro Jardim Carioca, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

O suspeito, identificado como Francisco de Assis da Silva, é investigado por participar de roubos de veículos na Ilha do Governador e também na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Questionada, a Polícia Civil ainda não forneceu maiores informações sobre como o suspeito e a quadrilha agiam na capital.



Com ele, os agentes apreenderam uma moto roubada e munições. Francisco foi encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca) e já está à disposição da Justiça.